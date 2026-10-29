information fournie par Boursorama avec AFP • 29/10/2026 à 14:48

Portugal : le chômage stable en septembre, au niveau historiquement bas de 5,6 %

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le taux de chômage au Portugal est resté stable en septembre par rapport au mois précédent, à 5,6 %, et demeure à son plus bas niveau depuis plus d'une vingtaine d'années, selon une estimation provisoire publiée jeudi par l'Institut national des statistiques (Ine).

En septembre, le Portugal comptait quelque 313.000 chômeurs, contre 318.000 en août, d'après les données de l'office statistique portugais.

Sur cette période, le taux de chômage a légèrement reculé parmi les jeunes de moins de 25 ans (19,1 %) et les femmes (6,1 %), tandis qu'il est resté stable chez les hommes (5 %).

Dans ses dernières prévisions, la Banque du Portugal table sur un taux de chômage de 5,6% pour 2026 et 2027.