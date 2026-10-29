 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Portugal : le chômage stable en septembre, au niveau historiquement bas de 5,6 %
information fournie par Boursorama avec AFP 29/10/2026 à 14:48

Ajouter Boursorama à vos sources

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le taux de chômage au Portugal est resté stable en septembre par rapport au mois précédent, à 5,6 %, et demeure à son plus bas niveau depuis plus d'une vingtaine d'années, selon une estimation provisoire publiée jeudi par l'Institut national des statistiques (Ine).

En septembre, le Portugal comptait quelque 313.000 chômeurs, contre 318.000 en août, d'après les données de l'office statistique portugais.

Sur cette période, le taux de chômage a légèrement reculé parmi les jeunes de moins de 25 ans (19,1 %) et les femmes (6,1 %), tandis qu'il est resté stable chez les hommes (5 %).

Dans ses dernières prévisions, la Banque du Portugal table sur un taux de chômage de 5,6% pour 2026 et 2027.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank