Guerre en Ukraine : au G20, la Russie va appeller à la levée des sanctions économiques et dénoncer la politique "destructrice" de "certaines puissances"

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, à Moscou le 27 octobre 2026. ( POOL / IGOR IVANKO )

"Nous réaffirmerons notre conviction que la prospérité des peuples ne peut être garantie que si l'économie mondiale demeure ouverte", a fait savoir le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, ce jeudi 29 octobre.

Il dénonce "les pratiques néocoloniales largement employées par l'Occident". Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, appellera à une levée de sanctions visant Moscou lors de sa visite aux États-Unis vendredi et samedi pour assister à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, selon la Russie ce jeudi 29 octobre.

Lors de ses discours, Sergueï Lavrov s'opposera à la politique "destructrice" de "certaines puissances" qui utilisent des "armes économiques" telles que "les sanctions, les guerres commerciales et la rupture des chaînes d'approvisionnement" contre leurs adversaires, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. "Nous réaffirmerons notre conviction que la prospérité des peuples ne peut être garantie que si l'économie mondiale demeure ouverte. Cela implique de lutter contre la concurrence déloyale et contre les pratiques néocoloniales largement employées par l'Occident", poursuit le ministère dans un communiqué. Il ajoute que les préparatifs de la visite de Sergueï Lavrov aux Etats-Unis ne se sont pas déroulés "sans accroc" : "Malheureusement, la partie russe a, une fois de plus, été confrontée à des lourdeurs administratives américaines, ainsi qu'à des difficultés liées aux accréditations et à l'obtention de visas", a indiqué le ministère russe.

Accord entre Donald Trump et Vladimir Poutine

Le prochain sommet du G20 aura lieu les 14 et 15 décembre à Miami. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé à poursuivre un "travail soutenu" pour lever les "restrictions" concernant la venue de diplomates russes aux Etats-Unis afin d'assurer "le succès de cet événement". Le président américain Donald Trump a conclu ce mois-ci un accord avec son homologue russe Vladimir Poutine visant à assouplir les sanctions contre Moscou en échange de la mise sur le marché mondial de diesel russe.

Cette mesure, prise afin de faire baisser les prix des carburants pour les consommateurs américains avant les élections législatives de mi-mandat du 3 novembre, a suscité de vives critique s de la part de l'Ukraine et de ses alliés. Mardi, Moscou a annoncé que trois pétroliers transportant du diesel russe se dirigeaient vers les États-Unis et qu'un quatrième devait prendre la mer mercredi.