Shell aurait conclu un accord pour la cession de sa division française dédiée à la mobilité à DCC Energy, selon une source

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(Dernières informations sur les détails de l'accord, ainsi que sur les bénéfices marketing de DCC Energy et Shell)

par Stephanie Kelly et Dimitri Rhodes

Shell SHEL.L a signé un accord avec la société DCC Energy, basée à Dublin, en vue de la vente envisagée des activités de mobilité du géant pétrolier britannique en France, selon une source proche du dossier et des documents consultés par Reuters.

Les parties n’ ont pas encore finalisé l’accord, mais la transaction devrait être conclue au deuxième trimestre 2027, sous réserve de la consultation des représentants du personnel, selon le document. Latransaction porterait sur environ 70 sites, huit installations de GNL et le transfert de 35 salariés, précise le document.

“Shell envisage de céder son activité de stations-service en France,” a déclaré Shell à Reuters, ajoutant qu’elle ne ferait pas d’autres commentaires à ce stade.

DCC Energy, une société de vente et de distribution présente en Europe et aux États-Unis, dessert des millions de clients dans les secteurs industriel et public et fournit des solutions énergétiques hors réseau, notamment à base de gaz liquéfié, selon son site web. Elle exploite également des stations-service et propose des services destinés aux flottes de véhicules.

La valeur financière de la transaction n’a paspu être déterminée immédiatement.

La division marketing de Shell, qui comprend ses stations-service et ses bornes de recharge, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre de cette année,contre 1,2 milliard de dollars à la même période l’année dernière.