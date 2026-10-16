Entreprises : la cybersécurité se place en tête des préoccupations des patrons, devant l'incertitude économique, selon une étude

La France se distingue, l'incertitude économique restant en tête de classement.

Un data center. (illustration) ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Les chefs d'entreprise placent la cybersécurité et la protection de leurs données en tête de leurs préoccupations, devant l'incertitude économique mondiale, révèle la dernière édition du Global CEO Outlook de KPMG, publiée jeudi 15 octobre. Ainsi, 31 % des 1.400 répondants considèrent les risques liés à la cybersécurité et à la protection des données comme la principale menace pour la croissance de leur entreprise au cours des trois prochaines années.

Viennent ensuite l' incertitude économique mondiale (28 %) puis l' instabilité géopolitique et les pressions réglementaires (26 %), selon cette enquête réalisée du 11 août au 21 septembre auprès de dirigeants d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 millions de dollars (environ 450 millions d'euros), issus de douze grands marchés sur l'ensemble des continents, dont 75 dirigeants en France.

Face à ces risques, les entreprises renforcent leurs investissements de protection. Au niveau mondial, 45 % déclarent avoir augmenté leurs dépenses consacrées à la cybersécurité et à la résilience numérique.

En France, la cybersécurité arrive au deuxième rang des craintes, mentionnée par 28 % des dirigeants, juste derrière l'incertitude économique mondiale (29 %) et devant les enjeux liés aux chaînes d'approvisionnement (25 %).

Les patrons français inquiets, mais ambitieux

Les dirigeants mondiaux se disent confiants dans l'avenir de leur propre entreprise à 84%, les dirigeants français à 72% seulement. Mais ces derniers restent ambitieux, 69 % anticipant une progression annuelle moyenne de leurs résultats de 3,4 %, proche des 3,6 % attendus dans le monde.

L'intelligence artificielle reste un axe majeur d'investissement . Elle constitue une priorité pour 72 % des dirigeants français, contre 60 % l'an dernier, et pour 79 % des dirigeants dans le monde (contre 71 %).

En France, 74 % prévoient d'y consacrer plus de 10 % de leur budget d'investissement au cours des douze prochains mois, un peu plus que la moyenne mondiale de 72 %. Et 67 % anticipent un retour sur investissement dans un délai d'un à trois ans (71 % au niveau mondial).

Cependant, les enjeux éthiques liés à l'IA sont jugés difficiles à gérer par 69 % des dirigeants français et 57 % des dirigeants dans le monde.

Quant aux questions de durabilité, 63 % des dirigeants dans le monde déclarent avoir renforcé l'intégration de ces enjeux dans leur stratégie, contre 47 % en France. Mais aucun des dirigeants français ne déclare avoir réduit ses efforts ou dépriorisé le développement durable cette année.