Shell accepte la proposition de vente de ses stations-service françaises à DCC Energy, selon une source

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(Ajoute des détails sur l'accord et des informations sur la stratégie de Shell)

par Stephanie Kelly et Dimitri Rhodes

Shell SHEL.L a conclu un accord avec la société DCC Energy, basée à Dublin , en vue de la vente desonréseau de stations-service et de ses services liés aux carburants pour le transport en France, selon une source proche du dossier et des documents consultés par Reuters.

Cet accord intervient alors que Shell entend concentrer ses activités de vente au détail de carburants et de recharge sur les marchés clés où elle génère la majeure partie de ses flux de trésorerie, notamment aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Les parties n’ont pas encore finalisé l’accord, mais sa conclusion est prévue au deuxième trimestre 2027, sous réserve de la consultation des représentants du personnel, comme l’indique le document. La transaction porterait sur environ 70 sites, huit installations de GNL et le transfert de 35 salariés, précise le document.

“Shell envisage de céder son activité de stations-service en France”, a déclaré Shell à Reuters, ajoutant qu’elle ne ferait pas d’autres commentaires à ce stade.

DCC Energy, une société de vente et de distribution présente en Europe et aux États-Unis, dessert des millions de clients dans les secteurs industriel et public et fournit des solutions énergétiques hors réseau, notamment à base de gaz liquéfié, selon le site web de l’entreprise. Elle exploite également des stations-service et propose des services destinés aux flottes de véhicules.

DCC Energy exploiterait ces stations dans le cadre d’une licence à long terme sous la marque Shell, selon ce document. Toutefois, les activités principales de Shell en matière d’approvisionnement en carburant sont exclues, ce qui signifie que l’acquéreur s’approvisionnerait en carburant de manière indépendante.

La valeur financière de la transaction n’a pas pu être déterminée dans l’immédiat.

La division marketing de Shell, qui regroupe ses stations-service et ses bornes de recharge, a enregistré un résultat ajusté de 1.3 milliard de dollars au deuxième trimestre de cette année, contre 1.2 milliard de dollars à la même période l’année dernière.