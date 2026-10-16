Edouard Philippe veut faire évoluer les vacances scolaires : comment se situe la France par rapport à ses voisins?

Avec huit semaines de vacances intermédiaires réparties pendant l'année scolaire, la France accorde des coupures bien plus longues et nombreuses que la plupart de ses voisins européens.

Edouard Philippe, à Paris, le 14 octobre 2026 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

"Une question assez explosive". A l'occasion d'une réunion de campagne numérique consacrée à l'éducation, Édouard Philippe a prôné jeudi 16 octobre, une évolution des rythmes scolaires, évoquant des heures d'apprentissage concentrées en matinée et une réduction de la durée des vacances.

"Si on arrive à mettre en place un système (...) dans lequel il y a un peu moins d'heures de cours dans la semaine et un peu plus d'accès à des établissements et à des occupations sportives et culturelles l'après-midi, est-ce que ça ne vaut pas le coup de limiter le nombre de jours de congés ou de vacances au moment de la Toussaint, au moment de Pâques ?", a fait valoir le prétendant à l'Elysée.

La France, championne des "petites" vacances?

Le chef de file d'Horizons pointe la question des vacances "intermédiaires", réparties sur l'année, particulièrement nombreuses en France.

Si la France se situe dans la moyenne concernant les vacances d'été (avec 8 semaines), elle se distingue nettement par ses quatre périodes de deux semaines accordées à la Toussaint, autour de Noël, en hiver, ainsi qu'au printemps.

Avec huit semaines de vacances hors-été, la France devance ainsi ses grands voisins européens.

Les deux semaines de la Toussaint, une particularité française

En Italie, pays de vacances d'été XXL (entre 12 et 13 semaines), le calendrier scolaire prévoit pendant l'année "seulement" deux semaines de vacances de Noël, ainsi qu'une semaine à Pâques. Les cours cessent par ailleurs dans certaines régions à l'occasion des festivités du Carnaval.

L'Espagne prévoit en règle générale deux semaines à Noël, une dizaine de jours autour de¨Pâques, et entre 3 et 6 jours à Carnaval.

L'Allemagne limite elle ses vacances d'été à 6 semaines, avec des vacances intermédiaires plus courtes fixées au niveau fédéral par chaque Land.

"Je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'avoir beaucoup de cours sur peu de jours et puis des vacances assez longues. Je pense que ce n'est pas optimal pour les enfants", a ainsi fait valoir Edouard Philippe. "Si on veut réduire un petit peu le nombre d'heures d'apprentissage par jour, et si on veut concentrer les heures d'apprentissage le matin pour pouvoir avoir le temps, l'après-midi, de faire du sport, d'avoir accès à des enseignements culturels ou à des enseignements de langue quand on est au collège, ou à des enseignements de civilisations étrangères", "et bien il faut détendre un petit peu", a poursuivi le candidat à l'élection présidentielle.

C'est "une question assez explosive", a-t-il reconnu, tout en se disant "très partisan" d'une telle répartition des apprentissages.