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SGS affiche une solide croissance organique et confirme ses perspectives pour l'exercice 2026
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 12:29
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Jefferies indique dans son étude du jour que l'EBITA intermédiaire a dépassé de 1% les prévisions, grâce à une solide croissance organique ( 5,6%) qui s'est améliorée par rapport au trimestre précédent pour atteindre 5,9% au deuxième trimestre, malgré un contexte économique défavorable accru au Moyen-Orient.

L'analyste note également que la marge, à 15,1%, a progressé de 20 points de base sur un an et est conforme aux attentes.

Les prévisions pour l'exercice 2026 ont été confirmées, mais la solide progression de la croissance organique au deuxième trimestre et la confiance accrue dans les marges devraient, selon Jefferies, renforcer la confiance dans les perspectives et constituer un facteur positif.

Jefferies rappelle que le chiffre d'affaires total s'est établi à 3 683 milliards de francs suisses, légèrement supérieur au consensus (3,6 milliards de francs suisses). La croissance organique du premier semestre a été forte ( 5,6 %) et celle du deuxième trimestre, en amélioration séquentielle à 5,9 % (consensus : 1er semestre 5,2 % / prévisions : 5,0 % ; 1er trimestre 5,3 %).

L'EBITA ajusté, à 555 millions de francs suisses, est supérieur de 1 % au consensus établi par l'entreprise (548 millions de francs suisses), avec des marges en hausse de 20 points de base sur un an à 15,1 % (consensus/prévisions : 15,1 %).

Le BPA ajusté (hors cession du siège social) s'établit à 1,58 franc suisse par action, en hausse de 14,5 % sur un an, légèrement inférieur au consensus (1,69 franc suisse).

Les marges EBITA du Groupe étaient globalement conformes aux attentes de Jefferies, avec des marges plus faibles dans le secteur Industries et Environnement (11,1 % contre 12,3 % selon Jefferies), compensées par des marges plus fortes dans toutes les autres divisions, notamment Connectivité et Produits (22,7 % contre 22,5 % selon Jefferies), Santé et Nutrition (12,7 % contre 12,3 % selon Jefferies), Ressources Naturelles (14,4 % contre 12,9 % selon Jefferies) et Assurance Commerciale (18,9 % contre 18,1 % selon Jefferis).

Les perspectives pour l'exercice 2026 restent inchangées : croissance organique de 5 à 7 % ( contre 5,2 % précédemment ) , dont 5 à 7 % provenant des acquisitions (y compris ATS, qui contribue à hauteur d'environ 5 %), marges ? 16 % en données publiées (contre 16,1 %, soit 10 points de base en glissement annuel) et conversion de trésorerie > 50 % (contre 57 % en 2025).

Oddo BHF estime pour sa part que la publication confirme à la fois la résilience de la croissance organique et la poursuite de l'amélioration de la marge, malgré un contexte moins porteur au Moyen-Orient au 2ème trimestre avec une excellente génération de cash.

Selon Oddo BHF, le CMD de novembre 2026 constitue le prochain catalyseur, avec un focus qui devrait porter sur les ambitions de croissance à moyen terme, SGS ayant déjà atteint une partie de ses objectifs opérationnels et d'exposition géographique.

Oddo BHF juge que l'objectif d'une marge d'au moins 16.2% en 2027 semblant largement atteignable.

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