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SES : nouveau risque d'enfoncement des 4,62 EUR
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 12:29
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SES rechute au contact des 4,600 EUR et valide de nouveau le risque d'enfoncement du plancher des 4,62 EUR (plancher de fin avril 2025 et fin mai 2024) : le prochain objectif serait 4,02 EUR, ex-zénith du 13 février 2025.

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