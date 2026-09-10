SES : nouveau risque d'enfoncement des 4,62 EUR

SES rechute au contact des 4,600 EUR et valide de nouveau le risque d'enfoncement du plancher des 4,62 EUR (plancher de fin avril 2025 et fin mai 2024) : le prochain objectif serait 4,02 EUR, ex-zénith du 13 février 2025.
Valeurs associées
|4,5980 EUR
|Euronext Paris
|-1,88%
A lire aussi
-
Le fournisseur de technologies spatiales Thales Alenia Space a annoncé jeudi avoir remporté un nouveau contrat relatif à la future constellation européenne de satellites Iris², pour un demi-milliard d'euros. Un protocole d'accord, annoncé à l'occasion du Sommet ... Lire la suite
-
Baisse du PIB de "150 milliards d'euros", chômage des jeunes : alerte sur les conséquences du niveau scolaire des Français sur l'économie
"Si le niveau éducatif ne s'était pas détérioré, la croissance économique aurait été de l'ordre de 0,3 point plus élevée chaque année au cours de la dernière décennie", estime auprès des Echos le président délégué du Conseil d'analyse économique (CAE), Xavier Jaravel. ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi l'Europe à devenir un des "tout premiers acteurs mondiaux" de l'espace, avec de premiers vols habités d'ici "dix ans" et ses propres capacités de communication via les satellites. "L'Europe doit être parmi les ... Lire la suite
-
par Raphael Satter et Deepa Seetharaman Des agents d'intelligence artificielle (IA) d'OpenAI ont utilisé plus d'une dizaine de sites internet jusque-là non identifiés pour communiquer sans autorisation plus tôt cette année, selon les conclusions de six groupes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|30,7
|+7,95%
|8 175,6
|+0,23%
|101,67
|-0,08%
|0,653
|-3,97%
|13,62
|+10,73%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer