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SES avance vers la mise en oeuvre du programme IRIS
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 12:05
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SES annonce la conclusion réussie de l'étape "Rendez-vous 1" (RDV1) dans le cadre du programme IRIS (Infrastructure pour la résilience, l'interconnectivité et la sécurité par satellite), un jalon clé de la phase de mise en oeuvre de ce programme européen visant à fournir une connectivité par satellite "souveraine, résiliente et sécurisée".

Selon l'opérateur de satellites luxembourgeois, la réussite de l'étape RDV1 confirme que le programme est prêt à passer à la phase de mise en oeuvre et offre une meilleure visibilité sur la portée, les performances et les aspects économiques à long terme du segment MEO (orbite terrestre moyenne).

IRIS constitue un pilier de la stratégie de SES pour sa prochaine génération de satellites MEO. Ce programme prolonge sa feuille de route pour la décennie à venir et lui permet de répondre à la demande croissante de services de connectivité sécurisés et résilients, tant sur les marchés gouvernementaux que commerciaux.

Depuis la signature du contrat de concession IRIS en décembre 2024, la Commission européenne, le consortium SpaceRISE (dirigé par SES) et l'Agence spatiale européenne ont collaboré pour valider les coûts du programme, les exigences techniques, les délais de livraison et les dispositions industrielles.

SES concevra et fabriquera les charges utiles des satellites MEO et assurera l'assemblage, l'intégration et les essais des satellites. Outre le pilotage du segment des satellites MEO, le groupe dirigera le développement des terminaux utilisateurs, les opérations ainsi que la fourniture de services LEO/MEO via les centres de contrôle IRIS.

Le programme suit son cours, avec un lancement des services opérationnels prévu pour 2030. À la suite de l'étape RDV1, SES et ses partenaires entameront les activités de mise en oeuvre, incluant le développement des satellites, l'intégration des charges utiles, les opérations réseau et le déploiement des terminaux utilisateurs.

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