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Sept pays de l'OPEP ajustent leur production de pétrole pour août 2026
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 11:26

Sept membres de l'Opep (Arabie saoudite, Russie, Irak, Koweït, Kazakhstan, Algérie et Oman) ont annoncé hier un ajustement de leur production de pétrole de 188 000 barils par jour, applicable aux ajustements volontaires supplémentaires annoncés en avril 2023.

Cet ajustement sera mis en oeuvre en août 2026, comme détaillé dans le tableau ci-dessous.

Les ajustements volontaires supplémentaires annoncés en avril 2023 pourront être rétablis en partie ou en totalité de manière progressive, en fonction de l'évolution des conditions du marché. Les pays continueront de suivre et d'évaluer de près la situation du marché.

Dans le cadre de leurs efforts continus pour soutenir la stabilité de ce dernier, ils ont réaffirmé "l'importance d'adopter une approche prudente et de conserver une flexibilité totale pour accentuer, suspendre ou inverser l'abandon progressif des ajustements volontaires de production, y compris l'inversion des ajustements volontaires précédemment mis en oeuvre et annoncés en novembre 2023".

Ces sept membres ont également souligné que "cette mesure donnera l'occasion aux pays participants d'accélérer leurs compensations. Les sept pays ont réitéré leur engagement collectif à respecter pleinement la Déclaration de coopération, y compris les ajustements volontaires supplémentaires de production qui seront surveillés par le Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC). Ils ont également confirmé leur intention de compenser intégralement tout volume excédentaire produit depuis janvier 2024".

Les sept pays de l'OPEP tiendront des réunions mensuelles pour examiner les conditions du marché, la conformité et les compensations. Les sept pays se réuniront le 2 août 2026.

OPEP
Pétrole et parapétrolier
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