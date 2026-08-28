Séoul soutient l'initiative de Trump visant à relancer les négociations avec la Corée du Nord

La Corée du Sud soutient les efforts du président américain Donald Trump visant à relancer le dialogue avec la Corée du Nord, mais refuse d'être mise à l'écart de ce processus, a déclaré vendredi le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale.

S'exprimant devant des journalistes, Wi Sung-lac a également dit que d'éventuels pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord devraient se concentrer sur les progrès concernant la question des armes nucléaires nord-coréennes et ce sans compromettre la sécurité de la Corée du Sud.

"Il faut garder à l'esprit la nécessité de coordonner nos actions avec les États-Unis pour garantir que toute reprise du dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord débouche sur des progrès concrets concernant la question nucléaire nord-coréenne, parallèlement aux efforts visant à instaurer un régime de paix dans la péninsule coréenne", a-t-il dit.

Pour atteindre ces objectifs, la coordination des politiques et la communication entre la Corée du Sud et les États-Unis sont plus importantes que jamais, a poursuivi Wi Sung-lac.

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont récemment écourté des exercices militaires conjoints annuels après que Donald Trump a demandé au Pentagone de les "réduire considérablement".

Wi Sung-lac a pris acte du fait que cette décision du président américain reflétait sa volonté de dialoguer avec la Corée du Nord.

La Corée du Sud, le Japon et les États-Unis mèneront des exercices militaires conjoints du 9 au 11 septembre afin de tester leur état de préparation face aux menaces liées aux missiles et aux armes nucléaires de Pyongyang, a annoncé vendredi la Corée du Sud.

(Jack Kim et Heejin Kim, Version française Benoit Van Overstraeten)