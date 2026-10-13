SentinelOne recule suite à l'émission prévue d'obligations convertibles de 1,25 milliard de dollars

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13 octobre - ** Les actions de la plateforme de cybersécurité SentinelOne S.N reculent de 9 % avant l'ouverture, à 23,35 dollars, en raison de projets de levée de fonds

** S annonce une émission privée de 1,25 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net pour ses besoins généraux, des rachats d’actions, son fonds de roulement, ses dépenses d’investissement et d’éventuelles acquisitions

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour payer le coût des opérations de « capped call » visant à atténuer la dilution, et pour racheter 150 millions de dollars de ses actions auprès des investisseurs ayant souscrit aux obligations convertibles

** La société, basée à Mountain View, en Californie, affiche une capitalisation boursière de près de 9 milliards de dollars

** À la clôture de lundi, le titre avait bondi d’environ 71 % depuis le début de l’année

** Sur 37 analystes, 19 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 18 recommandent de « conserver »; le cours cible médian s'établit à 25 dollars, contre 19 dollars il y a trois mois, selon LSEG