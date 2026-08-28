SentinelOne recule en raison de prévisions de bénéfices annuels en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige l'année de prévision, qui passe de l'exercice 26 à l'exercice 27 dans le deuxième point)

28 août - ** Les actions de la société de cybersécurité SentinelOne S.N reculent de 3,6% à 21,9 dollars en pré-ouverture ** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 27 compris entre 30 centimes et 32 centimes, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 34 centimes – données compilées par LSEG

** Elle prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires et un BPA ajusté compris respectivement entre 309 et 311 millions de dollars et entre 8 et 9 centimes, soit légèrement en deçà des estimations de 311,22 millions de dollars et 10 centimes

** La société de courtage DA Davidson indique que la croissance des nouveaux revenus récurrents reste faible, ce qui suggère que la croissance globale du CARR (Chiffre d'affaires annuel récurrent) pourrait ralentir dès le quatrième trimestre et rester modérée jusqu'à l'exercice 2028

** La société affiche pour le deuxième trimestre un BPA ajusté de 8 centimes et un chiffre d’affaires de 292 millions de dollars, supérieurs aux estimations de 7 centimes et 290,24 millions de dollars

** 22 des 38 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 16 “conserver”; le cours cible médian est de 24 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 51,4% depuis le début de l'année