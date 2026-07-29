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Sensorion annonce le regroupement de ses actions
information fournie par Boursorama CP 29/07/2026 à 07:30
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• Regroupement d’actions par voie d’échange de 50 actions anciennes d’une valeur nominale de 0,10€ contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 5€
• Publication de l’avis de regroupement : 29 juillet 2026
• Début de l’opération de regroupement : 13 août 2026
• Prise d’effet du regroupement (cotation des actions nouvelles) : 15 septembre 2026



Montpellier (France) et Cambridge, MA (États-Unis), 29 juillet 2026, 07h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN) société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui la mise en œuvre du regroupement de ses actions.

Le regroupement des actions composant le capital social de la Société se traduira par l'échange de 50 actions anciennes d’une valeur nominale de 0,10€ (les « Actions Anciennes ») contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 5€ (une « Action Nouvelle »).

Cette opération de regroupement d’actions constitue une opération purement technique d’échange de titres et n’aura aucun impact sur le montant du capital social de la Société ni sur la valeur totale de la participation détenue par chaque actionnaire.

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