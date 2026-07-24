Sensient Technologies en hausse après avoir dépassé les attentes avec ses résultats du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - ** Le titre de Sensient Technologies SXT.N , fournisseur d'arômes et de colorants, progresse de 3,9 % à 121,6 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 2026, les portant de 3,70 à 3,90 dollars à une fourchette comprise entre 4,10 et 4,20 dollars

** SXT dépasse également les estimations de résultats du deuxième trimestre, affichant un BPA ajusté de 1,2 $ contre une estimation de 1,04 $ — données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires de 462,08 millions de dollars dépasse également les estimations de 448,91 millions de dollars

** Cette croissance est portée par la hausse des prix et un volume de ventes élevé, en particulier dans le segment des colorants, qui commercialise des systèmes de coloration naturels et synthétiques destinés aux secteurs de l’alimentation, des boissons et des produits pharmaceutiques

** Quatre des six sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou une recommandation supérieure; leur objectif de cours médian est de 139,50 $

** Depuis la clôture précédente, l'action affiche une hausse de 24,5 % depuis le début de l'année