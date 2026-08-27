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Sempra souhaite construire une nouvelle usine de GNL dans le sud-est du Texas, selon un document déposé auprès de l'autorité de régulation
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 01:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sempra SRE.N a entamé les démarches en vue de la construction d’une nouvelle usine de GNL dans le sud-est du Texas, comme l’a révélé un document réglementaire déposé mercredi. La société propose de construire une usine de GNL à quatre trains dans le cadre de l'extension de son installation d'exportation de GNL existante, précise ce document. Sempra a déclaré que, s'il était approuvé et mené à bien, le projet permettrait d'exporter jusqu'à 27 millions de tonnes métriques de GNL. Si le projet voit le jour, il pourrait permettre d'exporter du GNL à partir du second semestre 2034, selon ce document.

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