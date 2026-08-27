Sempra entame la procédure d'obtention des autorisations pour un important projet d'extension de ses installations de GNL au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale avec davantage de détails sur le projet) par Curtis Williams

Port Arthur LNG, unité de Sempra Energy SRE.N , a entamé la procédure d’obtention des autorisations fédérales pour une extension majeure de ses activités d’exportation de gaz naturel liquéfié dans le sud-est du Texas, selon un document réglementaire déposé mercredi.

Le projet "Port Arthur LNG North" proposé ajouterait quatre trains de liquéfaction capables de produire jusqu’à 27 millions de tonnes métriques par an (mtpa) de GNL, élargissant ainsi considérablement l'empreinte d’exportation de l’entreprise sur la côte américaine du golfe du Mexique, comme l’indique le document.

Selon ce document, chaque train serait capable de produire jusqu’à 6,73 mtpa de GNL dans des conditions optimales. Le projet comprendrait également trois réservoirs de stockage de GNL et des installations maritimes comprenant jusqu’à deux postes d’amarrage pour le chargement des cargaisons sur des méthaniers.

S’il est approuvé et construit, le projet pourrait commencer à exporter du GNL au cours du second semestre 2034, selon le dossier. Les installations seraient construites sur des terrains déjà détenus par Port Arthur LNG, précise le dossier.

Sempra développe déjà les phases 1 et 2 du projet Port Arthur, d’une capacité combinée de 26 mtpa.

Cette proposition marque la dernière initiative en date des promoteurs américains visant à tirer parti de la demande mondiale croissante de GNL, alors que les pays recherchent des approvisionnements à long terme en ce combustible destiné à la production d’électricité et à des usages industriels.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, et les promoteurs ont proposé des dizaines de projets d’extension le long de la côte du golfe du Mexique ces dernières années.

Le projet "North" proposé augmenterait considérablement la capacité totale d’exportation et renforcerait la position du sud-est du Texas en tant que l’une des plus grandes plateformes d’exportation de GNL au monde.

La société n’a pas fourni d’estimation du coût du projet dans son dossier de demande.