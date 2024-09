Semaine des actions américaines : Super-sized

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique des mises à jour)

23 septembre - ** Le S&P 500 .SPX progresse pour la deuxième semaine consécutive, ajoutant 1,4 % à l'euphorie de la réduction des taux d'intérêt de la Fed .N ** Le Dow .DJI et le SPX atteignent de nouveaux sommets, bien qu'il y ait des orbes d'influence ** Et pour le Nasdaq composite .IXIC , toujours en baisse de ~4% par rapport à ses records, une fois de plus, c'est le moment ou jamais pour la largeur , dans ce qui a été une terre de confusion

** La plupart des secteurs sont en hausse: L'énergie et les services de communication prennent du poids, tandis que les biens de consommation de base et l'immobilier diminuent le plus ** L'énergie .SPNY progresse de 3,8%. Le groupe suit les prix du brut plus élevés, et suite à une importante réduction des taux, une baisse de l'offre américaine O/R ** Les valeurs financières .SPSY augmentent de 2,4%. Les banques centrales augmentent après la baisse du taux jumbo de la Fed, et les banques régionales se redressent car les inquiétudes concernant le coût des dépôts ont été apaisées

L'indice S&P 500 des banques .SPXBK a progressé de 4,3% et l'indice KBW des banques régionales .KRX a augmenté de ~3% ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 2,3%. Nike NKE.N bondit avec l'arrivée d'Elliott Hill, vétéran de l'entreprise, au poste de directeur général ** Les services publics .SPLRCU bondissent de 2%. Constellation Energy CEG.O atteint un niveau record grâce à un accord de fourniture d'électricité avec Microsoft

MSFT.O pour l'IA et l'informatique en nuage, pour ressusciter la centrale nucléaire de Three Mile Island. CEG enregistre un gain hebdomadaire de 30 %. Le secteur atteint un record de clôture le vendredi ** Les valeurs industrielles .SPLRCI en hausse de 2%. Bien que FedEx FDX.N soit le plus grand perdant du SPX, avec une baisse de 11 %, après des prévisions sombres , la demande de livraisons rapides s'affaiblissant ** Tech .SPLRCT gagne 1%. Intel INTC.O progresse grâce à un partenariat pour produire des puces personnalisées pour Amazon.com AMZN.O , et lève Fri après que Qualcomm QCOM.O ait récemment approché l'entreprise pour une rachat

Les fabricants de puces augmentent après la baisse des taux d'intérêt de la Fed, l'indice des semi-conducteurs .SOX enregistre un gain hebdomadaire fractionnaire ** Les biens de consommation de base .SPLRCS ont perdu 1,2%. Colgate-Palmolive CL.N chute après que Wells Fargo soit devenu baissier , et PepsiCo PEP.O glisse après que Morgan Stanley ait rétrogradé à "poids égal" ** Pendant ce temps, les haussiers de l'AAII augmentent et en ce qui concerne les facteurs de style d'investissement, le momentum est en tête, mais y a-t-il un changement en cours?

** La performance du SPX depuis le début de l'année: