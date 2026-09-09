Selon Yonhap, M. Chey, du groupe SK, accepte une partie de l'accord de divorce et compte contester le reste devant la Cour suprême

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(Ajoute des précisions sur la décision rendue en juillet par la Cour d’appel de Séoul ainsi que le contexte dans les paragraphes 2 et 3)

Le président du groupe SK, Chey Tae-won, acceptera de verser 700 milliards de wons (523,77 millions de dollars) sur les 944 milliards de wons de règlement patrimonial ordonnés par un tribunal de Séoul dans le cadre de son divorce très médiatisé, réduisant ainsi le litige à environ 244 milliards de wons,qui feront désormais l'objet d'une décision de la Cour suprême, a rapporté mercredi l'agence de presse Yonhap.

La Cour d’appel de Séoul a statué fin juillet que M. Chey devait verser cette somme en espèces à son ex-épouse, Roh Soh-yeong, au titre du partage des biens matrimoniaux, tout en conservant ses actions ⁠dans SK Inc 034730.KS , la société holding du deuxième plus grand conglomérat sud-coréen.

En août, M. Chey a interjeté appel. La partie de Mme Roh n’avait pas encore formé de pourvoi incident, a précisé Yonhap.

Le groupe SK n’a pas souhaité faire de commentaire.

(1 $ = 1.336,4700 won)