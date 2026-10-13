Selon Verisk, les sinistres couverts par les assurances liés à l'ouragan Isaias pourraient atteindre 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions)

Les pertes assurées subies par les biens immobiliers à terre à la suite de l’ouragan Isaias devraient se situer entre 1 et 2 milliards de dollars, a déclaré mardi la société d’analyse de données Verisk VRSK.O .

L'ouragan Isaias a touché terre près de Destin, en Floride, la semaine dernière, privant d'électricité des centaines de milliers d'habitants. Au moins quatre personnes ont été déclarées mortes samedi.

Cette estimation inclut les pertes dues au vent et aux ondes de tempête couvertes par des assurances privées. Le vent devrait représenter la majeure partie des pertes assurées.

Ouragan de catégorie 2 lorsqu’il a touché la côte de la Floride et premier de la saison 2026 dans l’Atlantique, Isaias a causé les dégâts les plus importants dus au vent dans des régions telles que le comté de Santa Rosa et le nord-est du comté d’Escambia, en Floride.