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Selon une source, les dirigeants du secteur de l'énergie de Trump organiseront un appel avec les directeurs généraux sur la guerre contre l'Iran
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 21:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les responsables des ministères américains de l'Intérieur et de l'Énergie se réuniront jeudi avec les directeurs généraux de sociétés énergétiques telles qu'Exxon XOM.N et Chevron CVX.N pour discuter de leur potentiel à augmenter la production de pétrole et de gaz, a déclaré un responsable de l'administration, alors que la guerre contre l'Iran fait grimper les prix mondiaux de l'énergie.

Les prix, qui reviennent à des niveaux observés au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, constituent un risque pour les collègues républicains du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat en novembre.

Les prix mondiaux du pétrole ont grimpé d'environ 4,6 % jeudi pour dépasser les 99 dollars le baril, les traders se demandant si les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran permettraient de résoudre les perturbations de l'approvisionnement en énergie au Moyen-Orient causées par la guerre.

L'appel est organisé par la Maison Blanche, où se trouve le National Energy Dominance Council, un groupe formé par le président Donald Trump et dirigé par le Secrétaire à l'Intérieur Doug Burgum et le Secrétaire à l'Énergie Chris Wright. L'appel a d'abord été rapporté par Politico.

Taylor Rogers, porte-parole de la Maison-Blanche, n'a pas confirmé l'appel en particulier, mais a déclaré que les deux secrétaires étaient en contact permanent avec les dirigeants du secteur pétrolier et gazier.

"Depuis le premier jour, le président a appelé les entreprises à 'DRILL, BABY, DRILL'", a déclaré Mme Rogers dans une réponse envoyée par courrier électronique.

Exxon et Chevron n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Guerre en Iran

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