Selon une source, la publication du rapport sur le crash d'Air India devrait être retardée en raison d'une analyse des moteurs qui n'est pas encore terminée

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* Selon une source, les enquêteurs indiens invoqueraient l'analyse des moteurs pour justifier ce retard

* Le rapport final devrait être publié dans les trois mois suivant la fin de l'examen du moteur GE, rapporte Bloomberg

* L'accident d'Air India en juin 2025 a fait 260 morts, ce qui en fait la catastrophe aérienne la plus meurtrière de la décennie

* Une lettre révèle qu'un groupe de pilotes a fait pression pour que le rapport intermédiaire ne soit pas publié

(Refonte avec des détails provenant d'une source de Reuters) par David Shepardson et Abhijith Ganapavaram

Les enquêteurs indiens devraient reporter la publication du rapport final sur le crash mortel du Boeing

BA.N 787 d'Air India au-delà de la date anniversaire de vendredi, invoquant la nécessité de mener à bien l'analyse des moteurs de l'avion, selon une source proche du dossier.

Les moteurs GE.N fabriqués par GE Aerospace sont au cœur de l'enquête sur le crash de l'avion d'Air India survenu peu après son décollage d'Ahmedabad le 12 juin 2025, qui a coûté la vie à 260 personnes dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière au monde depuis une décennie.

Un rapport préliminaire publié l'année dernière a montré que les commutateurs de contrôle du carburant des moteurs du 787 étaient passés presque simultanément de la position "RUN" à "CUTOFF", privant les deux moteurs de carburant peu après le décollage.

Les enquêteurs ont procédé à des essais sur les moteurs en avril et se sont rendus en France le mois dernier dans le cadre d'une analyse de l'unité de gestion des moteurs, a déclaré la source à Reuters sous couvert d'anonymat, car ces informations ne sont pas publiques.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Bloomberg News a rapporté que le rapport final sur l'accident était attendu dans les trois mois, une fois que les études sur les moteurs, qui avaient été envoyés aux États-Unis pour y être examinés, seraient terminées.

En vertu des règles internationales, un rapport final doit être remis dans l'année suivant un accident, mais les enquêtes prennent parfois plus de temps; si celle-ci n'est pas terminée, une déclaration intermédiaire doit être publiée à chaque date anniversaire.

Reuters a été le premier à rapporter le mois dernier que les autorités indiennes préparaient un rapport intermédiaire plutôt qu'un rapport final avant le premier anniversaire, car l'enquête était jugée complexe et longue.

L'AAIB, le ministère indien de l'Aviation, Air India, le National Transportation Safety Board américain, Boeing et GE Aerospace n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'accident a frappé Air India à un moment délicat de son redressement post-privatisation, qui a été ralenti par des problèmes de chaîne d'approvisionnement, la guerre en Iran et une interdiction de survol imposée par le Pakistan aux transporteurs indiens.

EXAMEN DES ACTIONS DES PILOTES

Un enregistrement du dialogue entre les deux pilotes du 787 d'Air India avant le crash a corroboré l'hypothèse selon laquelle le commandant de bord aurait coupé l'alimentation en carburant des moteurs, selon une première évaluation des autorités américaines rapportée par Reuters l'année dernière. L'AAIB avait déclaré à l'époque qu'il était "trop tôt pour tirer des conclusions définitives".

Le père du commandant de bord a demandé à la plus haute juridiction indienne d'ordonner une enquête indépendante tenant compte de causes autres qu'une action délibérée du pilote, ce qui a été soupçonné dans d'autres accidents mortels et confirmé dans le cas de Germanwings en 2015.

La Fédération des pilotes indiens a écrit au ministre indien de l'aviation civile, à l'autorité de régulation de l'aviation et au bureau du Premier ministre le 5 juin pour demander que le rapport intermédiaire ne soit pas publié, selon une lettre consultée par Reuters.

Le groupe de pilotes a également insisté pour que les enquêteurs demandent davantage de données techniques sur l'avion à Boeing et à Air India afin de permettre de "réfuter la théorie du suicide du pilote envisagée par l'AAIB".

Le rapport préliminaire n'a formulé aucune recommandation de sécurité à l'intention de Boeing ou de GE, indiquant qu'aucun problème technique n'avait été découvert à ce moment-là.

Il s'agissait du premier accident au monde impliquant un 787 Dreamliner, un modèle de Boeing en service depuis 2011.