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S&P relève la note de la dette argentine à B-
information fournie par Boursorama avec AFP 11/06/2026 à 08:30

( AFP / ALEJANDRO PAGNI )

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L'agence de notation Standard & Poor's a relevé mercredi d'un cran la note de la dette souveraine de l'Argentine, de CCC+ à B-, saluant la "réduction des vulnérabilités économiques et l'amélioration progressive de la liquidité externe" du pays sud-américain.

S&P aligne ainsi sa notation, assortie d'une perspective "stable", sur celle attribuée par Fitch, qui avait également relevé en mai à B- la note du pays dirigé par l'ultralibéral Javier Milei.

Les réformes du gouvernement Milei "posent les bases de la poursuite de la reprise économique", relève-t-elle dans un communiqué.

S&P mentionne entre autres réussites le maintien d'un excédent budgétaire, le recul de l'inflation et un meilleur accès du gouvernement au financement.

Pour 2026, l'agence prévoit une croissance de 2,7% du PIB (après 4,4% en 2025) et une inflation de 32%, proche des actuels 32,4% (sur un an) et très loin des 117,8% de 2024.

Cependant, S&P a averti que la dette extérieure et la volatilité restent des facteurs de risque.

Depuis son arrivée à la présidence en décembre 2023, Javier Milei applique une politique d'austérité budgétaire draconienne qui a redressé les comptes publics mais anémié l'activité et l'emploi.

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