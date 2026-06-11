Satellites: Thales Alenia Space remporte deux contrats avec l'ESA et la Commission européenne

( AFP / FREDERIC DIDES )

Thales Alenia Space a annoncé mercredi avoir remporté deux contrats, l'un auprès de l'Agence spatiale européenne (ESA) pour le développement de deux satellites nouvelle génération dédiés à l'observation de la Terre, l'autre auprès de la Commission européenne pour la robotisation des opérations de services en orbite.

Le contrat avec l'ESA "représente la première tranche d'un contrat global d'une valeur totale de 700 millions d'euros", souligne dans un premier communiqué Thales Alenia Space (TAS), contrôlé à 67% par le français Thales et 33% par l'italien Leonardo.

TAS se voit ainsi confier la maîtrise d’œuvre de deux satellites nouvelle génération, baptisés "Sentinel-1 Next Generation", avec Airbus Defence and Space comme partenaire industriel.

Ces satellites font partie du programme Copernicus, composante d’observation de la Terre du programme spatial de l'Union européenne.

Leur mission sera de fournir "des données d'observation destinées à la protection de l'environnement, à la surveillance du climat, à l'évaluation des catastrophes naturelles de même qu’à de nombreuses autres applications sociétales", selon TAS.

Ils doivent succéder aux précédents satellites Sentinel-1 dont les premiers ont été lancés en 2014.

Le contrat remporté auprès de la Commission européenne, nommé EROSS SC (pour "European Robotic Orbital Support Services - Servicing Component") et d'un montant de 12 millions d'euros, le développement d'un véhicule spatial robotisé, envoyé sur une première mission européenne de démonstration d'opérations automatiques dans l'espace.

Parmi ces opérations d'assistance en orbite figurent "le rendez-vous (phase de rapprochement, NDLR), la capture, l’arrimage, le ravitaillement en carburant et l’échange de charges utiles d’un satellite", liste TAS, dans un deuxième communiqué.

Ce projet est "une composante clef du programme ISOS (In-Space Operations and Services) de la Commission Européenne qui vise à réaliser, d'ici 2030, une mission pilote en vue du développement d’une infrastructure européenne d’opérations et de services dans l’espace", souligne Thales Alenia Space.

Ce programme prévoit le développement d'un deuxième vaisseau spatial, baptisé SCOPE et avec les mêmes missions, "attribué à Leonardo avec la participation de Thales Alenia Space en Italie", ajoute TAS.

"Ces missions vont non seulement prolonger la durée de vie opérationnelle des satellites en orbite, mais aussi jouer un rôle crucial dans l’atténuation des débris spatiaux, garantissant un environnement spatial plus sûr et plus durable pour les générations futures", se félicite Bertrand Denis, Vice-Président Observation, Science, Exploration de Thales Alenia Space en France.