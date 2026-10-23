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Selon une source, BASF aurait soumis une offre de 24 € par action au conseil d'administration d'Evonik
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 13:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BASF BASFn.DE a soumis une offre de 24 € (26 $) par action au conseil d'administration d'Evonik EVKn.DE , a déclaré vendredi à Reuters une source proche de BASF.

(1 dollar = 0,8934 euro)

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