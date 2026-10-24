Champi, rétrogradé en tempête tropicale, s'approche de la Chine

Une structure provisoire, érigée pour une cérémonie taoïste, effondrée sous l'effet des bourrasques du typhon Champi à Keelung, Taïwan, le 24 octobre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Le typhon Champi a été rétrogradé en tempête tropicale et se rapproche de la Chine, après avoir balayé Taïwan et les îles les plus méridionales du Japon, privé des milliers de foyers d’électricité et entraîné l’annulation de centaines de vols.

La vitesse du vent a chuté à 102 km/h, selon le Centre conjoint d’alerte aux typhons.

Une personne a trouvé la mort et plus de 600 autres ont été blessées après que le gouvernement de Taïwan a commencé jeudi à alerter la population de l’approche du typhon.

Les autorités avaient évacué plus de 5.000 personnes de leurs foyers avant l’arrivée de Champi, qui a déraciné des arbres, abattu des lignes électriques et provoqué de brèves inondations.

Le courant a été rétabli dans plus de 90 % de quelque 340.000 foyers qui en étaient privés depuis le passage de la tempête sur une grande partie du territoire de Taïwan.

La plupart des magasins dans le nord et le centre de Taïwan sont restés fermés pour une deuxième journée, tandis que le typhon s’éloignait du nord-est de l’île en direction de la Chine.

"Même si le typhon s’éloigne progressivement, nous souhaitons rappeler au public que les zones côtières continueront de subir des houles et de fortes rafales de vent", a prévenu Wuu Woan-hwa de l’Administration centrale de la météorologie lors d’un point de presse.

Champi est le dernier épisode à ce jour d'une saison de tempêtes particulièrement vive dans le Pacifique, amplifiée par le phénomène météorologique El Niño qui a provoqué un réchauffement sans précédent dans sa région équatoriale.

La guérite d'un vigile renversée sous l'effet des bourrasques du typhon Champi à Keelung, Taïwan, le 24 octobre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Champi a été brièvement classé en super-typhon lors de sa traversée de l'océan, avec des vents soutenus atteignant jusqu'à près de 300 km/h avant d'être rétrogradé samedi en tempête tropicale.

Son intensité a faibli dans la nuit en faisant une boucle au large du comté de Yilan, dans le nord-est de Taïwan, où elle a déversé au moins 65 cm de pluie depuis jeudi, a indiqué le prévisionniste.

Martha Wang, secrétaire de 55 ans, a confié à l'AFP avoir eu peur d’être "emportée par le vent" alors qu’elle traversait un pont en scooter à New Taipei samedi matin.

"J’étais vraiment terrifiée parce que j’étais sur le pont. Mon scooter tremblait", a-t-elle raconté.

En revanche, pour William Yu, bibliothécaire de 55 ans, Champi n'a pas semblé "plus puissant que les autres typhons".

"Je suis allé à la supérette pour manger hier (soir), tout allait bien", a-t-il précisé.

Cap sur la Chine

Les autorités chinoises ont mis en garde contre "des vents et pluies violents", alors que Champi se rapproche de la côte est du pays, a indiqué la chaîne publique CCTV.

En Chine, certains services ferroviaires ont été suspendus et des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées de leurs domiciles à Shanghai.

"Certaines zones du Jiangsu, de Shanghai, du Zhejiang et d'autres régions devraient connaître des précipitations fortes, voire torrentielles", ont annoncé les médias d'État.

Un arbre déraciné sous l'effet du typhon Champi à Keelung, Taïwan, le 24 octobre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Des dizaines de vols ont été annulés dans la région, notamment dans la préfecture d’Okinawa, la plus méridionale du Japon où le gouvernement a recensé deux blessés au passage du typhon.

Sur l'île d'Ishigaki, des touristes attendaient la reprise des vols pour rentrer chez eux.

"Nous espérons que c'est notre dernier jour ici", a déclaré à l'AFP Eva Malek, 49 ans, originaire de Pologne.

"Nous n'étions pas au courant de la situation et ne nous attendions pas à ce qu'une telle chose se produise", a-t-elle déploré, "quand le typhon est arrivé, nous ne pensions pas qu’il serait aussi puissant".

Les Nations unies ont appelé mercredi à une action anticipée pour protéger les populations les plus exposées aux conséquences du phénomène climatique El Niño en cours, qui pourrait être "sans précédent" et "littéralement dépasser les échelles de suivi" actuelles.

El Niño est un phénomène naturel qui revient tous les deux à sept ans.

Les eaux de surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial se réchauffent à partir du printemps, ce qui entraîne les mois suivants des modifications majeures des régimes de vents, de pression et de précipitations à l'échelle mondiale.