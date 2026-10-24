L'Indonésie réduit ses exportations de gaz vers Singapour

Un pompier éteint un incendie dans le village de Sungai Tabuk, dans la province de Kalimantan du Sud, le 16 octobre 2026 en Indonésie ( AFP / MUDA SAGALA )

L'Indonésie réduit ses exportations de gaz naturel vers Singapour samedi, afin de donner la priorité à la demande intérieure, a indiqué un responsable, les deux pays étant à couteaux tirés au sujet de la pollution atmosphérique régionale provenant des feux de forêt.

Le directeur de SKK Migas, une agence publique supervisant le secteur pétrolier et gazier, a déclaré à l'AFP que l'Indonésie allait réduire au total 31 millions de pieds cubes standards par jour de ses livraisons vers Singapour.

Quinze millions de pieds cubes standards par jour sont retranchés de Natuna, dans les îles Riau en Indonésie, et 16 millions de Sumatra, a précisé le chef de SKK Migas, Djoko Siswanto, dans un communiqué.

Il a indiqué que cette mesure visait "à maintenir la fiabilité de l'approvisionnement en gaz domestique pour la production d'électricité".

"Nous continuerons à suivre la situation au jour le jour", a-t-il ajouté.

Seul Singapour est concernée pour l'instant.

L'Indonésie est l'une des principales sources de gaz naturel de Singapour, lui fournissant 145,3 milliards de pieds cubes en 2024, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie, et la réduction représente environ 8 % de ce total.

L'Autorité du marché de l’énergie de Singapour (EMA) a déclaré que la réduction totale représentait moins de 2% de la demande quotidienne globale de gaz de la cité-État.

"L'EMA comprend que nos importateurs engageront toutes les démarches de recours pertinentes prévues dans leurs contrats à la suite de cette interruption de l'approvisionnement en gaz", a-t-elle déclaré dans un communiqué adressé à l'AFP.

"Nous avons des plans de contingence en place pour faire face à ce type de réductions", a ajouté l'EMA.

La décision indonésienne intervient sur fond de brouille diplomatique entre l’Indonésie et plusieurs pays de la région au sujet du brouillard toxique provoqué par des feux de forêt sur les îles de Bornéo et de Sumatra, qui étouffe les villes des États voisins.

Le ministre indonésien de l'Énergie, Bahlil Lahadalia, avait déclaré jeudi qu'il envisageait de limiter les exportations de gaz afin de privilégier la consommation nationale, tout en avertissant que Jakarta agirait contre les pays qui "ne respectent pas" l'Indonésie.

Un homme porte un masque pour se protéger de la pollution due aux incendies dans la région, à Singapour, le 15 octobre 2026 ( AFP / FELINE LIM )

Mercredi, le président indonésien Prabowo Subianto avait même fustigé "les pays qui aiment insulter" sa nation au sujet de la crise du brouillard toxique, sans citer aucun pays en particulier.

Selon Nusantara Atlas, un dispositif non-officiel de surveillance de la déforestation et des incendies de forêt, plus de 1,9 million d'hectares de forêts ont brûlé en Indonésie au cours des neuf premiers mois de 2026.

À titre de comparaison, quelque 647.000 hectares ont brûlé dans des incendies dans l'Union européenne (UE) dont 540.000 depuis mi-juin, selon les données satellitaires du système européen Effis rapportées par l'AFP le 4 septembre.

Le brouillard toxique a propulsé la pollution de l'air à des niveaux dangereux non seulement en Indonésie, mais aussi en Malaisie, à Singapour et au Timor oriental, poussant le bloc régional de l'Asean à convoquer une réunion sur la crise.

De son côté, Singapour avait dénoncé le 16 octobre comme responsables sept entreprises basées sur l'île indonésienne de Sumatra, principalement des fournisseurs de bois, et promis de leur adresser des "avis préventifs" dans le cadre d'une législation de 2014 sur les fumées transfrontalières.