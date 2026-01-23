Selon une source, Adani et Embraer devraient annoncer la semaine prochaine un pacte pour l'assemblage d'avions civils en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise d'aérospatiale et de défense du milliardaire Gautam Adani et la société brésilienne Embraer annonceront la semaine prochaine un partenariat pour l'assemblage d'avions commerciaux en Inde, selon une source ayant une connaissance directe de l'affaire, ce qui stimulera l'industrie de l'aviation civile du pays. L'assemblage d'avions en Inde constituerait une victoire importante pour le gouvernement indien, qui encourage depuis longtemps les avionneurs à construire des avions dans le pays, citant plus de 1 500 commandes d'avions de la part de transporteurs indiens. Jusqu'à présent, les avionneurs ont repoussé l'idée , arguant notamment du fait que l'analyse de rentabilité n'était pas concluante.

Adani Aerospace a signé un protocole d'accord avec Embraer

EMBJ3.SA , le troisième constructeur mondial d'avions derrière Airbus et Boeing, pour mettre en place une chaîne d'assemblage final pour ses jets régionaux en Inde, a déclaré la source.

Adani Aerospace et Embraer ont envoyé des invitations aux médias pour annoncer un développement "historique" dans l'aviation commerciale mardi. L'annonce sera faite au bureau du ministère indien de l'aviation civile, selon l'invitation.

Embraer s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'Adani Aerospace et le ministère indien de l'aviation civile n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le pacte a été rapporté plus tôt par le journal The Times of India.

Près de 50 appareils Embraer de différents types sont exploités en Inde, y compris des appareils civils utilisés par la compagnie régionale Star Air. Cette flotte est beaucoup moins importante que les appareils Airbus et Boeing qui dominent les carnets de commande des compagnies aériennes indiennes.

Embraer, qui a ouvert un bureau à New Delhi l'année dernière, prévoit que le pays d'Asie du Sud aura besoin d'au moins 500 avions de 80 à 146 places au cours des 20 prochaines années.