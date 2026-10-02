Selon une note de service, WestJet a été la première à signaler à Boeing un problème logiciel sur le 737 MAX, qui avait pourtant été validé par la FAA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
En 2024, des pilotes de WestJet effectuaient un vol de validation de mise en service à bord d’un Boeing BA.N 737 MAX lorsqu’ils ont détecté une anomalie liée au logiciel de l’ordinateur de bord de l’appareil, qui avait pourtant été jugé sûr vendredi par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).
La compagnie aérienne canadienne a été la première à signaler cette anomalie à Boeing en fournissant des données à l’appui, selon la note adressée vendredi aux pilotes et consultée par Reuters, après que la FAA eut conclu une réunion de son comité d’examen des mesures correctives (Corrective Action Review Board) sur cette question.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer