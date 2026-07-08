Selon une enquête de l'ONU, les massacres, les viols, les enlèvements et la famine infligés par les forces soudanaises constituent un génocide

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* Une enquête de l'ONU conclut que les massacres, les viols et la privation délibérée de nourriture à al-Fashir constituent un génocide

* Selon le rapport, les Forces de soutien rapide (RSF) et leurs alliés se sont rendus coupables du crime de guerre que constitue la privation de nourriture en assiégeant al-Fashir

* Avertissement concernant des atrocités similaires à al-Obeid

par Olivia Le Poidevin

Les Forces de soutien rapide (RSF) soudanaises ont perpétré des massacres, des enlèvements de femmes et de filles, des viols collectifs de masse et une privation délibérée de nourriture dans une ville qu’elles ont assiégée et prise l’année dernière, dans le cadre d’une politique intentionnelle constituant un génocide, a déclaré mercredi une enquête de l’ONU.

Les Forces de soutien rapide (RSF), qui affrontent l’armée soudanaise dans le cadre d’une guerre civile, ont commis ces crimes à al-Fashir, dans le nord du Darfour, ville qu’elles ont prise l’année dernière après un long siège , a constaté la mission d’enquête de l’ONU au Soudan.

Des survivantes ont raconté à la mission avoir été violées dans des pièces où gisaient encore au sol les corps de civils récemment tués, y compris des membres de leur propre famille.

Le rapport a conclu que les Forces de soutien rapide (RSF) et leurs alliés se sont rendus coupables du crime de guerre de privation de nourriture en imposant un siège prolongé à la ville, en empêchant l’acheminement de l’aide humanitaire et en bombardant les infrastructures de production alimentaire.

La RSF a nié ces exactions commises au cours de plus de trois ans de guerre civile, affirmant que ces témoignages avaient été fabriqués de toutes pièces par ses ennemis et en formulant des contre-accusations à leur encontre.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a averti vendredi qu’une « catastrophe » similaire se déroulait autour d’une autre grande ville, al-Obeid, capitale de l’État du Kordofan du Nord, et que son bureau avait recensé des cas répétés d’exécutions sommaires, d’enlèvements, de torture et de violences sexuelles dans la région environnante.

Les membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU ont condamné lundi ces violences et ont lancé une enquête d’urgence sur les exactions présumées commises dans cette région.

La Grande-Bretagne et d’autres États ont averti du risque d’atrocités à grande échelle alors que les Forces de soutien rapide (RSF) concentraient leurs forces autour d’al-Obeid, qui abrite aujourd’hui environ un demi-million de personnes, dont plus de 83 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays.

La mission d’enquête avait déjà conclu, dans un rapport précédent publié en février, que les massacres de communautés non arabes perpétrés lors de la prise d’al-Fashir par les RSF présentaient les caractéristiques d’un génocide .

Son nouveau rapport indique qu’elle a trouvé des preuves supplémentaires montrant que le comportement généralisé et systématique des RSF, notamment les meurtres à grande échelle, les viols de masse et la privation délibérée de nourriture, s’inscrivait dans le cadre d’une politique délibérée.

« Les schémas que nous avons documentés à al-Fashir – notamment l’encerclement, les attaques contre les infrastructures civiles, les restrictions à l’accès humanitaire et les exactions généralisées à l’encontre des civils – constituent un avertissement sans équivoque », a déclaré Mohamed Chande Othman, président de la mission.

« La communauté internationale doit tirer les leçons de ces événements et agir pour empêcher une nouvelle catastrophe », a-t-il ajouté.