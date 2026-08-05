Selon un rapport, c'est un pylône de Southern California Edison qui a déclenché l'incendie dévastateur d'Eaton, dans le comté de Los Angeles

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* Cette conclusion a des implications pour les actions en responsabilité à l'encontre du service public

* L'incendie d'Eaton, attisé par le vent, a fait 19 morts et ravagé Altadena

* Plus de 9.400 habitations et autres bâtiments ont été la proie des flammes

(Reprise de l'article avec des détails tirés du rapport et des informations contextuelles tout au long du texte) par Steve Gorman

Des étincelles électriques provenant d’un pylône de transport d’électricité hors service appartenant à Southern California Edison ont provoqué l'incendie dévastateur de 2025 qui a fait 19 morts et détruit des milliers de logements près de Los Angeles, ont conclu mardi les enquêteurs.

Ces conclusions, rendues publiques dans un rapport de 55 pages du service d’incendie du comté de Los Angeles, pourraient avoir d’importantes répercussions juridiques pour le géant de l’énergie, détenu par Edison International EIX.N , qui risque de devoir faire face à des demandes d’indemnisation s’élevant à plusieurs milliards de dollars à la suite de cet incendie, surnommé “l’incendie d’Eaton”.

Tout en mentionnant d’autres circonstances ayant contribué à la conflagration du 7 janvier 2025, notamment les violentes rafales de vent qui soufflaient à ce moment-là, le rapport désigne un arc électrique provenant d’un pylône de transport d’Edison, filmé par des caméras de surveillance, comme la cause unique et le point d’origine de l’incendie.

Deux “arcs électriques survenus en succession rapide” ont projeté des “matériaux inflammables non identifiés” depuis le pylône hors service vers un lit de végétation sèche situé en contrebas, qui s’est enflammé en environ 12 secondes, indique le rapport.

Edison n’a pas immédiatement contesté ni accepté les conclusions du rapport.

“Nous avons pris connaissance du rapport et nous sommes en train de l’examiner”, a déclaré un porte-parole du fournisseur d’électricité, ajoutant: “Chez SoCal Edison, nous avons pris très au sérieux, dès le début, notre rôle potentiel dans cet incendie.”

En octobre 2025, l’entreprise a créé un fonds d’indemnisation spécial afin d’accélérer le versement des indemnités pour les décès, les pertes matérielles et les dégâts causés par la fumée résultant de l’incendie d’Eaton, qui a ravagé la commune d’Altadena, en banlieue de Los Angeles, et détruit plus de 9.400 habitations et autres bâtiments. L’incendie a ravagé au total plus de 14.000 acres.

Le fonds volontaire d’Edison a reçu plus de 4.000 demandes d’indemnisation et a versé des indemnités à plus de 2.400 personnes à ce jour, a précisé le porte-parole de l’entreprise.

En réponse aux poursuites judiciaires intentées par des propriétaires fonciers et le gouvernement américain au sujet de l’incendie d’Eaton, le fournisseur d’électricité a publiquement reconnu que ses équipements étaient probablement à l’origine du déclenchement de l’incendie.

DOUBLE CATASTROPHE INCENDIAIRE

Mais Edison a à son tour poursuivi en justice le comté de Los Angeles, Southern California Gas et d’autres organismes , affirmant qu’ils portaient eux aussi une part de responsabilité dans l’ampleur et la gravité de la catastrophe.

L’incendie d’Eaton a coïncidé avec un autre feu de forêt catastrophique attisé par le vent, qui s’est également déclaré le 7 janvier à environ 30 miles à l’ouest et a ravagé l’enclave balnéaire de Pacific Palisades, près de Santa Monica, faisant 12 morts.

Les enquêteurs ont déterminé que l’incendie de Palisades trouvait son origine dans un feu de moindre ampleur allumé délibérément six jours plus tôt; celui-ci avait été rapidement maîtrisé mais avait continué à couver sous terre dans un maquis dense pendant près d’une semaine avant de se rallumer sous l’effet de vents violents.

Le suspect dans cette affaire, Jonathan Rinderknecht, âgé de 30 ans, a été jugé en juin pour trois chefs d’accusation fédéraux d’incendie volontaire, mais le juge a prononcé l’annulation du procès après que les jurés ne parvinrent pas à rendre un verdict unanime, se retrouvant dans une impasse (10 contre 2) en faveur de l’acquittement. Les procureurs ont déclaré qu’ils demanderaient un nouveau procès.

Pris ensemble, les incendies d’Eaton et de Palisades constituent la catastrophe liée aux feux de forêt la plus meurtrière de l’histoire du comté de Los Angeles, dépassant les 29 victimes de l’incendie de Griffith Park de 1933.

Une étude publiée l’année dernière dans le Journal of the American Medical Association indiquait que le bilan en termes de pertes humaines était bien supérieur au décompte officiel combiné de 31 décès, estimant à 440 le nombre de “décès excédentaires” attribuables aux deux incendies. Cette étude s’appuyait sur des modèles statistiques prenant en compte des facteurs tels que l’exposition accrue des personnes souffrant de maladies cardiaques et pulmonaires à la fumée et aux toxines libérées par les incendies, ainsi que les retards et perturbations des soins de santé qu’ils ont entraînés.

Certaines estimations évaluent les pertes économiques liées à ces deux incendies à plus de 250 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), faisant de ces deux incendies l’une des catastrophes naturelles les plus coûteuses de l’histoire des États-Unis.

Il y a un an, Southern California Edison disposait d’une couverture d’auto-assurance de 1 milliard de dollars (XX,XX millions d'euros), financée par ses clients, pour les sinistres liés à l’incendie d’Eaton. Les pertes dépassant ce montant pouvaient être remboursées par le Fonds californien d’assurance contre les feux de forêt, dont les ressources étaient estimées à 22 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).