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Selon un document, deux sociétés de location irlandaises demandent la radiation de quatre Boeing 737 MAX loués à la compagnie indienne SpiceJet
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux sociétés de location irlandaises ont demandé la radiation du registre de quatre Boeing BA.N 737 MAX loués à la compagnie aérienne indienne SpiceJet SPJT.BO , selon un document publié lundi par l'autorité indienne de régulation de l'aviation.

SpiceJet n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

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