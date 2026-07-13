Selon un document, deux sociétés de location irlandaises demandent la radiation de quatre Boeing 737 MAX loués à la compagnie indienne SpiceJet

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Deux sociétés de location irlandaises ont demandé la radiation du registre de quatre Boeing BA.N 737 MAX loués à la compagnie aérienne indienne SpiceJet SPJT.BO , selon un document publié lundi par l'autorité indienne de régulation de l'aviation.

SpiceJet n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.