Selon un cabinet d'études, le nouveau modèle d'IA de DeepSeek est de loin le moins coûteux à exploiter parmi les modèles connus.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* DeepSeek cherche à reprendre de l'élan après avoir été devancé par ses concurrents chinois

* Selon des tests, V4-Flash serait environ 105 fois moins cher que Claude Fable 5 d’Anthropic

* En termes de performances, il se classe au même niveau que le Gemini 3.6 Flash de Google, mais derrière les solutions d’OpenAI et d’Anthropic

par Eduardo Baptista

Selon un cabinet d'études, une version du modèle d'IA phare de la start-up chinoise DeepSeek est de loin la moins coûteuse à exploiter lors de tests de performance parmi les modèles les plus connus au monde, et plus de 100 fois moins chère à exploiter que le "Claude Fable 5" d'Anthropic.

DeepSeek, qui, selon certaines sources, se préparerait à une éventuelle introduction en bourse , a officiellement lancé vendredi son modèle V4-Flash . Il s’agit de sa dernière tentative pour retrouver son élan en misant sur ce qui fait sa réputation: proposer des alternatives d’IA à très faible coût.

Le modèle R1 de la start-up avait fait sensation dans le monde entier début 2025, provoquant une vague de ventes massives sur les marchés boursiers technologiques mondiaux et soulevant des questions quant aux sommes colossales dépensées par les entreprises américaines dans l’IA.

Selon le cabinet d’études Artificial Analysis, le modèle V4-Flash de DeepSeek coûte 0,14 dollar par million de jetons d’entrée et 0,28 dollar par million de jetons de sortie. Un jeton est une unité de données utilisée pour mesurer l’utilisation de l’IA.

Basée à San Francisco, Artificial Analysis a estimé le coût moyen de V4-Flash à 3 cents par test, contre 86 cents pour Kimi K3 de son rival chinois Moonshot AI , 1,86 $ pour le GPT-5.6 Sol d’OpenAI et 3,15 $ pour Claude Fable 5.

Cette comparaison offre une mesure de la valeur plus réaliste que le simple prix, car elle tient compte de la quantité de données qu’un modèle doit traiter et générer pour accomplir une tâche. Un modèle dont le prix affiché est bas peut tout de même s’avérer coûteux s’il nécessite nettement plus d’étapes pour produire une réponse.

DeepSeek a autrefois fait la une de l’actualité concernant le développement de l’IA en Chine, mais a rapidement été talonné par de nombreux concurrents nationaux, notamment d’autres start-ups telles que Moonshot, MiniMax et Z.AI, ainsi que des géants technologiques comme ByteDance et Alibaba 9988.HK . Tous rivalisent avec les entreprises technologiques américaines pour s’imposer à l’échelle mondiale, en ciblant les entreprises à la recherche de moyens moins coûteux de déployer l’IA à grande échelle.

Selon Artificial Analysis, le modèle V4-Flash de DeepSeek a obtenu un score de 50 sur 100 à son Intelligence Index, qui combine les résultats de neuf tests de performance couvrant le codage, le raisonnement et des tâches de type professionnel.

C’est le même score que celui de Gemini 3.6 Flash de Google

GOOGL.O , et un point de moins que Muse Spark 1.1 de Meta

META.O et que GLM-5.2 de Z.AI, également connu sous le nom de Zhipu.

Le Kimi K3 de Moonshot a toutefois obtenu un score de 57, tandis que le Claude Opus 5 d’Anthropic, le Fable 5 et le GPT-5.6 d’OpenAI ont obtenu des scores supérieurs de neuf points ou plus.

DeepSeek prépare également une version plus puissante de son modèle, baptisée V4-Pro. La société n’a pas communiqué de date pour la sortie officielle de cette version.

Par ailleurs, lundi, Alibaba a dévoilé son modèle d’intelligence artificielle le plus grand et le plus performant à ce jour, le Qwen3.8-Max, dont la taille n’est pas très loin de celle d’une offre lancée le mois dernier par son concurrent national Moonshot AI.