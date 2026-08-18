Foot: Patrick Vieira nommé pour relancer le Sénégal

Patrick Vieira, alors entraîneur du Genoa, lors d'un match amical à Rennes ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

L'ancien champion du monde français Patrick Vieira, natif de Dakar, a été nommé mardi sélectionneur du Sénégal, succédant à Pape Thiaw, avec la lourde tâche de relancer les Lions de la Teranga après un Mondial décevant et de donner une nouvelle impulsion à sa carrière d'entraîneur.

Après avoir exploré plusieurs pistes dont celle d'un autre Français, Hervé Renard, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a jeté son dévolu sur l'ex-milieu de terrain des Bleus (107 sélections, 6 buts), âgé de 50 ans et sans poste depuis son départ du Genoa en novembre 2025.

"Bienvenue au Sénégal, Coach", a écrit la FSF sur Facebook, dans un message accompagné d'un portrait de Patrick Vieira souriant et le pouce levé.

"La date de la présentation officielle et les prochaines étapes de son installation feront l'objet d'une communication ultérieure", précise la Fédération.

Sur les réseaux sociaux, nombre d'internautes sénégalais lui souhaitaient mardi bonne chance et "plein succès".

La décision de nommer Vieira est "un choix stratégique" qui "marque une nouvelle étape dans la volonté de la FSF de mettre en place un encadrement technique de haut niveau, en adéquation avec les ambitions sportives de notre pays", a indiqué la Fédération.

En optant pour Vieira, la Fédération sénégalaise a fait le choix d'un nom prestigieux même si sa reconversion au poste d'entraîneur n'a pas encore été couronnée de succès.

Formé à Cannes, puis légende d'Arsenal, dont il a porté les couleurs entre 1996 et 2005, le Français a été une référence mondiale au milieu de terrain du temps de sa carrière de joueur, engrangeant de nombreux titres avec les Gunners puis avec la Juventus Turin (2005-2006), l'Inter Milan (2006-janvier 2010) ou Manchester City (janvier 2010-juillet 2011).

Avec les Bleus, il a remporté la Coupe du monde en 1998, l'Euro en 2000, avant d'échouer en finale du Mondial-2006 contre l'Italie.

Redynamiser la sélection

Dans l'intervalle, il avait connu avec l'équipe de France un échec majeur lors de l'édition 2002, marquée par une défaite lors du match d'ouverture contre... le Sénégal (1-0).

En tant qu'entraîneur, Vieira n'a en revanche pas encore brillé malgré plusieurs expériences aux Etats-Unis (New York City), en France (Nice, Strasbourg), en Angleterre (Crystal Palace) et en Italie (Genoa).

Au Sénégal, sa principale mission sera de redynamiser l'équipe nationale après une Coupe du monde en Amérique du Nord ternie par une élimination jugée précoce dans le pays, en 16e de finale contre la Belgique (3-2 a.p.).

La FSF avait annoncé le 12 juillet le limogeage de Pape Thiaw, en poste depuis fin 2024, en pointant un "échec" dans cette compétition.

Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, avait décrit en juillet un climat délétère autour des Lions pendant le Mondial-2026, marqué par "une rupture de confiance" entre la Fédération et le sélectionneur national qui réclamait une revalorisation de son salaire.

Six mois plus tôt, le Sénégal avait remporté sur le terrain la Coupe d'Afrique des nations face à l'hôte marocain, à Rabat (1-0 a.p.), mais la fin de rencontre chaotique avait été émaillée d'incidents et la Confédération africaine (CAF) a donné a posteriori match gagné au Maroc.

Le Sénégal a porté l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui n'a toujours pas rendu son verdict.

Depuis la finale de la dernière CAN, la tension est toujours vive entre les deux équipes du Sénégal et du Maroc qui revendiquent chacune le trophée de championne d'Afrique.