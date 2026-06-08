Selon The Information, Google et Nvidia envisageraient de faire appel à Intel comme fabricant de puces de secours

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GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a passé commande auprès d'Intel INTC.O pour la fabrication de plus de trois millions d'unités de traitement tensoriel en 2028, a rapporté lundi The Information, citant quatre personnes directement au courant des discussions.

Nvidia NVDA.O évalue actuellement les technologies d'encapsulation avancées et le procédé 18A d'Intel pour ses futures puces, selon le rapport.