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Selon TD Cowen, les demandes de retrait de 17 % du fonds Apollo constituent un pas en arrière pour les gestionnaires d'actifs alternatifs
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Apollo Global APO.N a affiché mardi une performance inférieure à celle de ses concurrents après la publication des résultats de l'offre de rachat du deuxième trimestre concernant son fonds Apollo Debt Solutions, doté de 26 milliards de dollars – Bill Katz, de TD Cowen

** Les demandes de retrait ont augmenté, passant de 11,2 % au premier trimestre à 16,8 %; cette hausse d’un trimestre à l’autre est probablement perçue comme mitigée/négative pour APO et ses concurrents – société de courtage

** Cela renforce l’idée selon laquelle les actions des gestionnaires d’actifs alternatifs devraient évoluer dans une fourchette étroite jusqu’à la fête du Travail, à mesure que de nouvelles périodes de rachat s’ouvrent – TD Cowen

** “Les taux de rachat s’avèrent inégaux pour le deuxième trimestre, alors même que les périodes de publication des résultats s’étalent davantage et que l’intensité médiatique semble s’atténuer”, déclare Katz

** Le North Haven Private Income Fund de Morgan Stanley et l’Ares Strategic Income Fund figurent parmi les fonds de crédit privés qui doivent bientôt publier les résultats de leurs offres de rachat pour le deuxième trimestre

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