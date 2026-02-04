Selon Rystad, les leaders pétroliers d'Amérique latine vont surpasser le Venezuela jusqu'en 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Argentine, la Guyane et le Brésil seront en tête de la croissance de la production pétrolière en Amérique latine en 2026, ajoutant plus de 700 000 barils par jour et surpassant le Venezuela au moins jusqu'en 2030, selon l'analyse de Rystad Energy.

CONTEXTE CLÉ

- La production pétrolière de l'Amérique latine devrait dépasser les 8,8 millions de barils par jour cette année, a indiqué Rystad Energy dans une note envoyée mercredi.

- Le Brésil restera le principal moteur de la croissance, avec une production supérieure à 4,2 millions de bpj, grâce aux développements pré-salifères.

- Les investissements dans le schiste en Argentine passeront de 9,4 milliards de dollars en 2025 à près de 11 milliards de dollars en 2026.

- Les investissements dans l'offshore profond devraient atteindre 42 milliards de dollars, soit une hausse de 7,7 % par rapport à 2025.

- Le Venezuela pourrait ajouter 300 000 bpj à court terme, mais des incertitudes juridiques persistent, selon l'analyse.

- Des négociants tels que Trafigura TRAFGF.UL et Hilcorp

HILCO.UL recherchent des opportunités vénézuéliennes à court terme suite à l'allègement des sanctions.