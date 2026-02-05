O'Reilly prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026 en raison de la pression accrue sur les coûts

O'Reilly Automotive ORLY.O a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, la hausse des coûts devant freiner la croissance de ses bénéfices.

Les actions de la société ont baissé de 4% après la cloche.

La société a déclaré que les coûts du quatrième trimestre étaient plus élevés que prévu en raison de l'augmentation des dépenses de santé et d'assurance, mais elle a ajouté qu'elle s'efforçait de gérer ces pressions tout en maintenant les niveaux de service et la disponibilité des pièces nécessaires pour rester compétitive.

La hausse des coûts de la main-d'œuvre et des intrants avait déjà réduit les marges du distributeur de pièces automobiles basé à Springfield, dans le Missouri, qui s'approvisionne en Chine et au Mexique, pays dont les marchandises sont soumises à des droits d'importation élevés.

La société s'attend maintenant à ce que le bénéfice de 2026 se situe entre 3,10 et 3,20 dollars par action, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 3,31 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Les frais de vente, généraux et administratifs pour le trimestre ont augmenté de 7 % pour atteindre 1,46 milliard de dollars.

L'entreprise prévoit également un chiffre d'affaires annuel compris entre 18,7 et 19 milliards de dollars. Les analystes s'attendent en moyenne à 18,97 milliards de dollars.

O'Reilly a déclaré un bénéfice de 71 cents par action pour le quatrième trimestre, contre 63 cents l'année précédente.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 7,8 % pour atteindre 4,4 milliards de dollars.