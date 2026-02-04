Wall Street en ordre dispersé, interrogations sur l'essor de l'IA

Wall Street finit en ordre dispersé mercredi

par Noel Randewich et Pranav Kashyap

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, plombée par le recul de valeurs technologiques, alors que les investisseurs s'inquiètent des valorisations élevées du ‍secteur et s'interrogent sur l'hypothèse que les gains de Wall Street alimentés par l'intelligence artificielle (IA) aient atteint un plateau.

L'indice Dow Jones a gagné 0,53% à 49.501,30 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,51% à 6.882,72 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son ‌côté de 1,51% à 22.904,58 points.

Seul le Dow Jones s'est inscrit dans le vert, alors que le S&P-500 a vu prendre fin sa série de quatre séances de hausse.

En amont de la publication après-clôture de ses résultats ​trimestriels, très attendus par des investisseurs désireux d'évaluer dans quelle mesure les investissements dans l'IA sont porteurs de croissance, ⁠Alphabet s'est replié de près de 2%.

Advanced Micro Devices a plongé de 17% après avoir publié un chiffre d'affaires décevant sur la période octobre-décembre, laissant penser aux investisseurs que le groupe peine à lutter ⁠face à Nvidia, poids lourd de l'IA, ‍qui a également reculé, de 3,4%. Palantir a chuté de 12%, voyant s'effacer les nets ⁠gains enregistrés la veille après la publication de ventes trimestrielles solides.

"L'ampleur des infrastructures (liées à l'IA) qui sont construites est sans précédent, le rythme avec lequel consommateurs et entreprises adoptent les outils d'IA est également sans précédent", a noté Jed Ellerbroek, gestionnaire de ​portfolio chez Argent Capital à St-Louis dans le Missouri.

"Le marché éprouve vraiment des difficultés à évaluer les prix des actions et à déterminer à quoi l'avenir va ressembler", a-t-il dit. "Il est soudainement sceptique et préoccupé" à propos de l'IA, a-t-il ajouté.

Super ⁠Micro Computer a toutefois grimpé de 13,8% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, citant la ​demande soutenue pour ses serveurs d'IA.

Plusieurs éditeurs de logiciels informatiques, comme Snowflake et Datadog, ont ​à nouveau subi des pertes, ​les investisseurs craignant que ces groupes deviennent désuets face à l'essor rapide de l'IA et puissent même être des "cibles", selon le ​terme employé par Josh Chastant, cadre dirigeant chez GuideStone Funds, rappelant ⁠que le marché est déjà "prudent" traditionnellement concernant l'informatique.

Si le S&P-500 s'est replié, sept de ses onze principaux secteurs ont fini dans le vert mercredi, au premier rang desquels l'énergie, en hausse de 2,25%.

Les pertes du S&P-500 ont été atténuées par Eli Lilly, qui a pris 10% après avoir dit anticiper un bénéfice annuel supérieur aux attentes.

Une enquête privée publiée dans la journée montre que le ‌secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois que prévu en janvier.

Le rapport mensuel du gouvernement américain sur l'emploi, initialement attendu vendredi, a été repoussé au 11 février en raison du "shutdown" de quatre jours de l'administration fédérale.

(Rédigé par Jean Terzian)