Alphabet dit que ses dépenses en capital pourraient doubler en 2026

Alphabet va accélérer ses dépenses en capital pour répondre à la demande d'IA

Alphabet a déclaré mercredi que ses dépenses en capital pourraient doubler cette année, dans ce qui représentera une nouvelle vague ‍d'investissements massifs déployés par la maison-mère de Google pour avancer rapidement dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

Le titre du géant technologique était volatile dans les échanges boursiers d'après-clôture, ‌cédant 6% avant de se redresser, alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels également communiqués mercredi sont supérieurs aux attentes de Wall Street.

Alphabet a ​dit viser cette année des dépenses en capital comprises entre 175 milliards ⁠et 185 milliards de dollars, soit un montant qui devrait largement battre le consensus qui ressortait à environ 115 milliards selon des données ⁠LSEG.

Le directeur général du ‍groupe, Sundar Pichai, a déclaré dans un communiqué que la ⁠décision de relever les prévisions de dépenses découlait d'une volonté de "répondre à la demande des consommateurs et de capitaliser sur les opportunités croissantes que nous avons devant nous".

"Nous ​constatons que nos investissements et nos infrastructures pour l'IA alimentent les revenus et la croissance", a-t-il ajouté.

En 2025, le groupe a effectué 91,45 milliards de dollars de dépenses ⁠d'investissement, principalement dans les infrastructures d'IA comme les serveurs et les ​centres de données.

Sur la période octobre-décembre, le chiffre d'affaires de la ​division "cloud" de Google ​a grimpé de 48% à 17,7 milliards de dollars, alors que les analystes anticipaient ​en moyenne une hausse de 35,2% d'après ⁠des données LSEG.

"La croissance de Google Cloud a été bien supérieure aux attentes et nettement plus élevée que celle d'Azure de Microsoft pour la première fois depuis plusieurs années", a commenté Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, ajoutant que cela semblait "justifier la hausse ‌des dépenses" en capital.

Alphabet a fait état d'un chiffre d'affaires total de 113,83 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre un consensus de 111,43 milliards.

Le bénéfice net par action s'est établi sur la période octobre-décembre à 2,82 dollars, battant également le consensus qui ressortait à 2,63 dollars.

(Deborah Sophia à Bangalore et Kenrick Cai à San ‌Francisco; version française Jean Terzian)