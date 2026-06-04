Selon Otsuka, un médicament contre les maladies rénales préserve la fonction rénale dans le cadre d'une étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siddhi Mahatole et Sriparna Roy

Otsuka Pharmaceutical 4578.T a annoncé jeudi que son médicament, actuellement en phase finale d'essai clinique, avait permis de préserver la fonction rénale pendant 12 mois chez des patients atteints d'une maladie auto-immune affectant cet organe.

Commercialisé sous le nom de Voyxact, ce médicament a été approuvé en novembre pour réduire la protéinurie chez les patients atteints de néphropathie primaire à immunoglobuline A, une affection qui provoque une inflammation des reins et peut entraîner à terme une insuffisance rénale.

Dans cette étude portant sur 320 participants, ceux ayant reçu le médicament ont présenté une amélioration de la fonction rénale, mesurée par le débit de filtration glomérulaire estimé (eGFR), un indicateur de la capacité des reins à filtrer les toxines, tandis que les patients sous placebo ont vu leur fonction rénale décliner.

Ces résultats ont mis en évidence un bénéfice thérapeutique, fournissant des preuves préliminaires que le médicament pourrait contribuer à ralentir la perte de fonction rénale chez les patients atteints de néphropathie à IgA.

La néphropathie à IgA survient lorsqu'un type d'anticorps, appelé immunoglobuline A, s'accumule dans les reins, provoquant une inflammation tout en endommageant les tissus et entraînant des fuites de sang et de protéines dans l'urine.

La société attend les données à 24 mois de l'étude de phase avancée dans deux mois, a déclaré John Kraus, directeur médical, à Reuters.

"Cette stabilité du DFG estimé sur cette période est extrêmement encourageante. Elle démontre que la réduction de la protéinurie que nous avons observée s’est effectivement traduite par le maintien ou la préservation de la fonction rénale chez les patients randomisés pour recevoir le sibeprenlimab", a déclaré Kraus.

Voyxact est un anticorps monoclonal conçu pour être administré toutes les quatre semaines, soit par un soignant, soit par le patient lui-même, offrant ainsi la possibilité d'un traitement à domicile.

La société a entamé une procédure de dépôt progressif auprès de la Food and Drug Administration américaine afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché traditionnelle pour ce médicament, sur la base des données à 24 mois issues du même essai.

D'autres sociétés, notamment Vera Therapeutics VERA.O et Vertex Pharmaceuticals VRTX.O , développent également des médicaments pour l'IgAN.