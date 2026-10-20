Selon Oppenheimer, les actions de Jefferies restent sous-évaluées

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20 octobre - ** Les actions de Jefferies Financial ( JEF.N ) restent fortement sous-évaluées et la banque d’investissement devrait tirer profit d’une reprise de l’activité dans le secteur du capital-investissement, selon Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer

** L'action JEF a reculé de 2,7 % lundi, alors que la société organisait sa journée annuelle des investisseurs, tandis que l'indice de référence S&P 500 .SPX progressait de 0,4 %

** La réaction du marché lundi a été “paradoxale”, alors que la direction a signalé plus explicitement le prochain retournement positif de la rentabilité, explique Kotowski

** Le développement de l’activité de banque d’investissement de JEF a été coûteux mais couronné de succès, les revenus de la banque issus des fusions-acquisitions étant supérieurs à ceux de BofA et de Citi sur les neuf premiers mois de 2026, note Kotowski

** “Les fusions-acquisitions et les marchés des capitaux propres (ECM, marchés des capitaux propres) comptent en réalité parmi les activités les moins gourmandes en capitaux du secteur des services financiers”, explique Kotowski, ajoutant qu’une entreprise axée sur ces secteurs devrait, à terme, générer une rentabilité plus élevée

** Deux des cinq sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et trois “conserver”; cours cible médian: 52 $ – données LSEG

** À la clôture d’hier, l’action JEF affichait une baisse de 29,6 % depuis le début de l’année