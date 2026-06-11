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Selon Morgan Stanley, le groupe indien Reliance pourrait enregistrer un rendement supérieur à 12 % sur ses investissements dans l'IA
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 06:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Morgan Stanley prévoit que les activités de Reliance RELI.NS dans les domaines de l'IA et des centres de données généreront des rendements supérieurs à 12 % (ROCE), soit environ le double des rendements de ses investissements dans les télécommunications et les biens de consommation au cours de la dernière décennie

** Ajoute que l'objectif d'investissement de 110 milliards de dollars de RELI dans l'IA sur sept ans est aussi important que ses dépenses antérieures dans le secteur de la consommation

** Mercredi, Meta META.O a déclaré qu'elle louerait un centre de données prêt pour l'IA qui sera construit par la société de Mukesh Ambani

** Les actions sont restées stables jeudi

** Meta est déjà un investisseur majeur dans Jio Platforms, qui s'apprête à entrer en bourse, et a formé l'année dernière une coentreprise avec RELI pour développer des outils d'IA destinés aux entreprises utilisant ses modèles Llama

** Vingt-neuf analystes attribuent en moyenne une note “acheter” à RELI; le prix cible médian est de 1 695 roupies – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, RELI a perdu environ 20 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 06:44:21.

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