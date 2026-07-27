Dans la famille de Bernard Arnault, "on ne discute pas, on complote" : le patron de LVMH répond avec ironie à une enquête du Monde sur le "poison" de sa succession

L'emblématique chef de file du géant français du luxe a fait l'objet d'une enquête évoquant des rivalités entre ses enfants, qui ont "fragilisé à la fois sa famille et son groupe".

Bernard Arnault, le 23 avril 2026, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Chez les Arnault, apparemment on ne discute pas, on complote; on ne délibère pas, on rivalise". Dans une lettre ouverte, le patron de LVMH Bernard Arnault a démenti toute "fissure" au sein de sa famille en réaction à un article du Monde faisant état de dissensions entre ses enfants. En toile de fond : sa succession à la tête du géant mondial du luxe, décrite comme un "poison au coeur de LVMH".

"Ceux qui (...) parient sur la fissure d'une famille pour vendre du papier (...) attendront longtemps", écrit-il dans un long message posté sur le compte X du groupe LVMH.

"Ce qui, dans une famille ordinaire, s'appelle un dimanche s'appelle chez nous une intrigue"

Dans leur article paru vendredi 24 juillet, dernier d'une série de six, les journalistes du Monde Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider décortiquent les "rivalités" entre les cinq enfants de Bernard Arnault, issus de deux unions, ainsi que les inimitiés entre sa deuxième épouse, Hélène Mercier, et son gendre, le milliardaire Xavier Niel. L'article raconte ainsi notamment une rencontre des cinq enfants réunis avec les journalistes, "mise en scène" par leur père pour "mieux afficher leur entente".

"Dans le monde réel, mes enfants dirigent des Maisons, forment des équipes, prennent des décisions et, sacrilège, s'appellent le dimanche", ironise-t-il. "Ce qui, dans une famille ordinaire, s'appelle un dimanche s'appelle chez nous une intrigue" , abonde Bernard Arnault, accusant au passage Le Monde d'avoir "puni la transparence".

Le patriarche n'a pas nommé de successeur à ce jour, mais ses cinq enfants - une fille, quatre fils - travaillent tous pour le groupe et quatre sont au conseil d'administration. Deux d'entre eux, Antoine Arnault et Delphine Arnault, font désormais partie du comité exécutif. A un actionnaire qui l'avait interrogé en avril dernier lors de l'assemblée générale de LVMH au sujet de sa succession, Bernard Arnault, 77 ans, avait répondu qu'il avait été "renouvelé" l'année dernière à "99%" et lui avait suggéré de reposer la question "dans sept-huit ans".