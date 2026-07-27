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Vodafone relève ses prévisions après l'acquisition de Safaricom
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 09:20
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Des personnes entrent dans une boutique Vodafone à Sydney.

Des personnes entrent dans une boutique Vodafone à Sydney.

Vodafone ‌a relevé lundi ses perspectives pour prendre en ​compte son accord avec Safaricom et l'opérateur mobile a indiqué s'attendre à atteindre le haut ​de sa nouvelle fourchette de prévisions après un premier trimestre ​solide.

La directrice générale Margherita ⁠Della Valle a déclaré que le groupe ‌britannique avait "bien commencé cet exercice financier", avec une croissance généralisée dans l'ensemble de ​ses activités, ‌entraînant une hausse de 5,2% du ⁠chiffre d'affaires organique des services, stimulée par la Turquie et l'Afrique.

Le résultat d'exploitation ajusté a ⁠progressé de ‌6,2% au cours du trimestre grâce ⁠aux économies de coûts et à la ‌croissance du chiffre d'affaires.

Vodafone a indiqué ⁠prévoir désormais un résultat d'exploitation ajusté ⁠de 13,0 à ‌13,3 milliards d'euros et un flux de trésorerie ​disponible ajusté de ‌2,6 à 2,9 milliards pour l'exercice se terminant fin mars ​2027.

Les analystes s'attendaient à ce que l'opérateur relève ses prévisions après avoir pris ⁠le contrôle de Safaricom, société basée au Kenya, le mois dernier.

A la Bourse de Londres, l'action progressait de 3,8% vers 07h06 GMT.

(Rédigé par Paul Sandle; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

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