Selon Maersk, l'offre mondiale de carburant est suffisante mais inégalement répartie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe de transport maritime par conteneurs Maersk a déclaré mercredi qu'il estimait qu'il y avait actuellement suffisamment de carburant au niveau mondial, bien que l'offre soit inégalement répartie.

"Nous redistribuons le carburant de manière proactive afin que les navires puissent continuer à s'approvisionner là où c'est nécessaire et que notre réseau océanique continue à fonctionner sans interruption", a déclaré un porte-parole de la compagnie danoise dans un commentaire écrit.