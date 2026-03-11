 Aller au contenu principal
Selon Maersk, l'offre mondiale de carburant est suffisante mais inégalement répartie
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe de transport maritime par conteneurs Maersk a déclaré mercredi qu'il estimait qu'il y avait actuellement suffisamment de carburant au niveau mondial, bien que l'offre soit inégalement répartie.

"Nous redistribuons le carburant de manière proactive afin que les navires puissent continuer à s'approvisionner là où c'est nécessaire et que notre réseau océanique continue à fonctionner sans interruption", a déclaré un porte-parole de la compagnie danoise dans un commentaire écrit.

Guerre en Iran

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
16 382,500 DKK LSE Intl +1,44%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
91,31 USD Ice Europ -0,10%
Pétrole WTI
86,77 USD Ice Europ -0,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

