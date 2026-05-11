Selon les données disponibles, un deuxième méthanier qatari fait route vers le Pakistan en passant par le détroit d'Ormuz, alors que le conflit avec l'Iran se poursuit

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* Des méthaniers qataris transitent par le détroit d'Ormuz à destination du Pakistan dans le cadre d'un accord approuvé par l'Iran

* Le méthanier Mihzem devrait atteindre le Pakistan le 12 mai, selon les données de LSEG

* Les exportations de GNL du Qatar touchées par des attaques: 17 % de la capacité hors service pendant cinq ans maximum

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par Marwa Rashad

Un deuxième méthanier qatari traverse le détroit d'Ormuz quelques jours après le passage du premier navire de ce type dans le cadre d'un accord impliquant l'Iran et le Pakistan, soulignant que les transits s'effectuent au cas par cas en raison des risques de conflit persistants.

Le navire Mihzem, d'une capacité de 174 000 mètres cubes, a quitté Ras Laffan et se dirige vers le nord-est en direction de Port Qasim au Pakistan, où il devrait arriver le 12 mai, selon les données maritimes de LSEG.

Il s'agirait du deuxième passage réussi par le détroit d'Ormuz pour un méthanier qatari depuis le début de la guerre en Iran .

Samedi, le méthanier Al Kharaitiyat a entamé la traversée du détroit d'Ormuz par la route nord approuvée par l'Iran et a réussi à franchir le détroit dimanche.

Le GNL est vendu par le Qatar au Pakistan – un médiateur dans la guerre – dans le cadre d’un accord intergouvernemental, selon deux personnes proches du dossier le 9 mai. Elles ont déclaré que l’Iran avait approuvé cette expédition afin de contribuer à instaurer la confiance entre le Qatar et le Pakistan.

Deux autres méthaniers chargés de GNL qatari devraient faire route vers le Pakistan dans les prochains jours, ont indiqué ces sources.

Le Pakistan est en pourparlers avec l’Iran pour autoriser un nombre limité de méthaniers à traverser le détroit, car Islamabad doit de toute urgence remédier à sa pénurie de gaz, a déclaré à Reuters le 9 mai une source informée de l’accord.

L'Iran a accepté d'apporter son aide, et les deux parties coordonnent le passage en toute sécurité du premier navire transportant du gaz fourni dans le cadre de l'accord du Pakistan avec le Qatar, son principal fournisseur de GNL, a ajouté la source.

Au début du mois, la société ADNOC des Émirats arabes unis a réussi à faire passer deux méthaniers par le détroit après que leurs signaux de suivi aient été désactivés, selon des données maritimes, soulignant les risques accrus et les sensibilités opérationnelles dans cette voie navigable.

Le Qatar est le deuxième exportateur mondial de GNL, ses expéditions étant principalement destinées à des acheteurs en Asie. Les attaques iraniennes ont détruit 17 % de la capacité d'exportation de GNL du Qatar, et les réparations devraient mettre hors service 12,8 millions de tonnes par an de ce combustible pendant trois à cinq ans.