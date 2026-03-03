Selon les analystes, la production d'Exxon et de TotalEnergies est menacée par la guerre en Iran

Exxon Mobil XOM.N , TotalEnergies TTEF.PA et Shell SHEL.L font partie des entreprises les plus exposées aux perturbations de la production de pétrole et de gaz dues à la guerre américano-israélienne contre l'Iran , ont indiqué des analystes dans des notes de recherche dimanche et lundi.

Les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran samedi, qui ont tué le chef suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ont bouleversé le secteur de l'énergie. Le conflit a forcé la fermeture de certains champs de pétrole et de gaz dans la région et a effectivement interrompu la navigation dans le détroit d'Ormuz, une importante voie navigable entre l'Iran et Oman par laquelle les pétroliers transportant du pétrole brut, du carburant et du gaz naturel liquéfié provenant des principaux producteurs et raffineurs du Moyen-Orient doivent passer pour se rendre chez les acheteurs.

Les analystes de Jefferies estiment que 29 % de la production totale de la major pétrolière française TotalEnergies se trouve au Moyen-Orient, tandis que la région représente 20 % de la production de pétrole et de gaz d'Exxon et 20 % de celle de Shell. Même si la guerre menace une partie de la production, elle a provoqué une flambée des prix du pétrole et du gaz , ce qui pourrait contribuer à soutenir les bénéfices des entreprises. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent

LCOc1 ont augmenté d'environ 7 % lundi, à 77,74 dollars le baril, tandis que l'indice de référence du gaz naturel européen a bondi d'environ 40 %.

L'un des impacts les plus importants pourrait concerner le portefeuille de gaz naturel liquéfié d'Exxon. Près de 60 % des activités GNL de la major pétrolière américaine sont concentrées au Moyen-Orient, selon TD Cowen.

Exxon a refusé de commenter ses activités dans la région, tandis que Shell et TotalEnergies n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les trois entreprises sont toutes partenaires de la société énergétique publique du Qatar, QatarEnergy, qui a interrompu la production de GNL lundi, à la suite d'attaques de drones iraniens contre ses installations. Le pays représente environ 20 % de l'approvisionnement mondial en GNL.

Exxon bénéficiera éventuellement du démarrage de Golden Pass LNG, son projet au Texas qui devrait commencer à produire ce mois-ci, a noté Betty Jiang, analyste chez Barclays.

Outre ses participations dans le GNL au Moyen-Orient, TotalEnergies produit du pétrole et du gaz dans les Émirats arabes unis et Shell a une présence importante à Oman.