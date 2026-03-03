 Aller au contenu principal
OpenAI modifie son accord avec le Pentagone, selon le directeur général Altman
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 02:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré lundi que le fabricant de ChatGPT travaillait avec le ministère américain de la Défense pour modifier leur accord.

"Nous avons travaillé avec le DoW (Department of War) pour apporter quelques ajouts à notre accord afin de rendre nos principes très clairs", a déclaré Altman dans un message sur X.

Selon Altman, l'un des ajouts à l'accord stipule que le Pentagone a affirmé que les services OpenAI ne seront pas utilisés par les agences de renseignement du ministère de la Guerre (par exemple la NSA). Tout service fourni à ces agences nécessiterait une modification ultérieure de notre contrat.

La semaine dernière, l'entreprise d'IA a annoncé un accord pour déployer sa technologie dans le réseau classifié du ministère de la Défense.

