Selon le Wall Street Journal, Walmart licencie ou transfère environ 1 000 employés de son siège social

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Walmart WMT.O prévoit de supprimer ou de délocaliser environ 1 000 postes au sein de son siège social alors qu'elle cherche à regrouper davantage ses équipes chargées des technologies mondiales et des produits d'intelligence artificielle, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.