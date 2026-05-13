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Selon le Wall Street Journal, Walmart licencie ou transfère environ 1 000 employés de son siège social
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 00:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.O prévoit de supprimer ou de délocaliser environ 1 000 postes au sein de son siège social alors qu'elle cherche à regrouper davantage ses équipes chargées des technologies mondiales et des produits d'intelligence artificielle, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

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